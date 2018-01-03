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تركيا تصدر أوامر اعتقال بحق 68 من مساهمى بنك آسيا

الأربعاء، 03 يناير 2018 09:29 ص
تركيا تصدر أوامر اعتقال بحق 68 من مساهمى بنك آسيا عناصر من الشرطة التركية


أنقرة (رويترز)
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قالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى، اليوم الأربعاء، إن السلطات التركية أصدرت أوامر اعتقال بحق 68 من مساهمى بنك آسيا، فى عملية تستهدف شبكة رجل الدين فتح الله جولن الذى تتهمه تركيا بأنه العقل المدبر لتحركات الجيش التى وقعت فى عام 2016 .

وقالت (إن.تى.فى)، إن العملية تتركز فى اسطنبول ويجرى تنفيذها فى تسعة أقاليم، وكانت تركيا صادرت عام 2015 بنك آسيا، الذى أسسه بعض أتباع جولن، فى إطار عمليات ضد شبكة رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة.


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أوامر اعتقال

68 من مساهمى بنك آسيا

بنك آسيا



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