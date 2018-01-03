تركيا تصدر أوامر اعتقال بحق 68 من مساهمى بنك آسيا

تركيا تصدر أوامر اعتقال بحق 68 من مساهمى بنك آسياالأربعاء، 03 يناير 2018 09:29 ص
عناصر من الشرطة التركية
أنقرة (رويترز)
إضافة تعليق
قالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى، اليوم الأربعاء، إن السلطات التركية أصدرت أوامر اعتقال بحق 68 من مساهمى بنك آسيا، فى عملية تستهدف شبكة رجل الدين فتح الله جولن الذى تتهمه تركيا بأنه العقل المدبر لتحركات الجيش التى وقعت فى عام 2016 .
وقالت (إن.تى.فى)، إن العملية تتركز فى اسطنبول ويجرى تنفيذها فى تسعة أقاليم، وكانت تركيا صادرت عام 2015 بنك آسيا، الذى أسسه بعض أتباع جولن، فى إطار عمليات ضد شبكة رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة.
إضافة تعليق
شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور
5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة