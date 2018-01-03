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ترامب يرد على زعيم كوريا الشمالية: "لدى زر نووى أكبر وأقوى مما تمتلك"

الأربعاء، 03 يناير 2018 03:24 ص
ترامب يرد على زعيم كوريا الشمالية: "لدى زر نووى أكبر وأقوى مما تمتلك" زعيم كوريا وترامب


كتب عبد الوهاب الجندى
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رد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على تهديدات زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والذى قال فيها إن لديه زرا نوويا على مكتبه خلال كلمته بالاحتفال بالعام الجديد 2018.

وكتب الرئيس الأمريكى، فى تغريدة على تويتر، إن لديه أيضا زرا نوويا لكنه "أكبر وأقوى بكثير مما لديه، والزر الذى أملكه فعال".

الجدير بالذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون قال فى خطاب تلفزيونى ليلة الإثنين: "الولايات المتحدة بأسرها تقع فى مرمى أسلحتنا النووية والزر النووى دائما على مكتبى وهذا واقع وليس تهديدا".

تدوينة ترامب ردا على زعيم كوريا
تدوينة ترامب ردا على زعيم كوريا

 


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