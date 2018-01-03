"ترامب" للشعب الإيرانى: سترى دعما من الولايات المتحدة فى الوقت المناسب





كتبت مريم بدر الدين





أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، دعمه للشعب الإيرانى فى احتجاجاته الحالية ضد فساد السلطة الإيرانية، برئاسة حسن روحانى، والزعيم الدينى للجمهورية الإيرانية المرشد آية الله على خامنئى.

وكتب "ترامب" فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الاحترام للشعب الإيرانى ضد حكومته الفاسدة.. سترى دعما كبيرا من الولايات المتحدة فى الوقت المناسب".