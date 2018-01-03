تحرير 1405 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

تحرير 1405 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيليةالأربعاء، 03 يناير 2018 07:13 م
حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.
وأسفرت مجهودات الحملة، التى ترأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1405 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت441 مخالفة مرورية متنوعة، " نموذج 125 "، و46 مخالفة إزالة ملصقات، و67 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز13 سيارة، و177 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و48 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 47 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و36 رخصة لمخالفة البيئة، و98 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 44 رخصة لمخالفة خط السير، و46 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و42 مخالفة عدم صلاحية الأنوار، وسحب 71 رخصة للسير يسار الطريق.
كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 81 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و44 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص، "تحميل ركاب فى الصندوق"، و41 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و59 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
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