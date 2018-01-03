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تحرير محضر ضد عميد حقوق السادات لاتهامه بالتلاعب فى نتيجة الامتحانات

الأربعاء، 03 يناير 2018 07:12 ص
تحرير محضر ضد عميد حقوق السادات لاتهامه بالتلاعب فى نتيجة الامتحانات اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية


المنوفية - محمود شاكر
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حرر اثنان من الأساتذة بكلية الحقوق جامعة السادات، محضرا بقسم شرطة مركز السادات، اتهما فيه عميد الكلية، بمطالبتهما بالتلاعب فى نتيجة الامتحانات، وحال رفضهم تعدى عليهم بالسب.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتقدم كل من الدكتور "هشام البدرى" رئيس قسم القانون بكلية الحقوق جامعة المنوفية ومنتدب بجامعة السادات، و"محمد جلال العيسوى" مدرس القانون بكلية الحقوق جامعة السادات بتضرر الأول من الدكتور عماد الفقى القائم بأعمال عميد كلية الحقوق "لم يستجوب" لقيامه بالتعدى عليه بالسب لخلافات بسبب طلب المشكو فى حقه التلاعب في نتيجة الامتحانات، وطالب الثانى بإثبات الحالة بعدم مسئوليته عن كنترول كلية الحقوق جامعة السادات وتسليمه مفاتيح الكنترول لعميد لكلية منذ دور مايو 2017.

تم تحرير المحاضر أرقام 5 و6 إدارى مركز السادات، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

 

 


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