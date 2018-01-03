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الأربعاء، 03 يناير 2018 07:19 م
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تجديد حبس محامي و19 شخصا اقتحموا عمارة سكنية واعتدوا على سكانها بالمعادى

الأربعاء، 03 يناير 2018 06:05 م
تجديد حبس محامي و19 شخصا اقتحموا عمارة سكنية واعتدوا على سكانها بالمعادى حبس -ارشيفية


كتب محمد عبد الرازق
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قررت محكمة جنح المعادى تجديد حبس "عبد العزيز . ع" محامى و19 متهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإثارة الزعر والرعب بمنطقة المعادى واقتحام العمارة رقم 23 بشارع النادي للاستيلاء على شقة وطرد سكانها بالقوة تحت تهديد الأسلحة.
وكانت نيابة المعادى برئاسة المستشار جمال الجبلاوى قد أمرت بحبس المتهمين  4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن أسندت النيابة إليهم اتهامات بالبلطجة وحيازة أسلحة بيضاء وترويع سكان العقار وتكسير كاميرات المراقبة وأمرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة البيضاء والشوم التى ضبطت بحوزة المتهمين. 
كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت مساء السبت بلاغا من سكان عقار بشارع النادي بالمعادي باقتحام بلطجية للعمارة وكسر أبواب إحدى الشقق وانتقلت على الفور قوة من القسم لمكان البلاغ وتبين من الفحص صحة البلاغ .
 
وفوجئت القوات بقيام البلطجية بإغلاق باب العمارة بالجنازير ورفض دخول الشرطة وعقب تعزيز القوات تمكنت القوة من القبض على المحامى  و19 اخرين وبحوزتهم كمية كبيرة من الاسلحة البيضاء تحرر محضر بالواقعة و أحيل للنيابة للتحقيق .

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بلطجة

المعادى

حبس محامى



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