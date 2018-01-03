video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2018 08:21 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بورصات الخليج ترتفع و"إعمار" تواصل التعافى فى دبى

الأربعاء، 03 يناير 2018 06:24 م
بورصات الخليج ترتفع و"إعمار" تواصل التعافى فى دبى بورصة السعودية - ارشيفيه


رويترز
إضافة تعليق


ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأربعاء مع عودة بعض المشترين من عطلة العام الجديد، بينما واصلت مجموعة إعمار فى دبى تعافيها للجلسة الثانية على التوالى.

 

وزاد مؤشر سوق دبى 1.4 % إلى 3459 نقطة فى حجم تداول مرتفع، مع صعود سهم إعمار العقارية القيادى 2.9 % بعدما ارتفع 3.6 % أمس الثلاثاء. وصعد سهم إعمار للتطوير 3.8 % وسهم مجموعة إعمار مولز 1.8 %.

 

وشهدت أسهم شركات مجموعة إعمار انخفاضا حاد العام الماضى مع هبوط سوق العقارات فى دبي، لكنها أصبحت مثار اهتمام المستثمرين الذين يراهنون على أن إنفاقا قويا للحكومة سيدعم الاقتصاد ويساعد السوق على الاستقرار هذا العام.

 

وتعافت أيضا بضعة أسهم أخرى كانت تضررت بشدة فى الإمارة، مع صعود سهم دي.إكس.بى إنترتينمنتس للحدائق الترفيهية 5%. لكن سهم أرامكس للخدمات اللوجستية بقى ضعيفا وأغلق منخفضا 0.2 %

 

وزاد المؤشر الرئيسى للسوق السعودية 0.7 % إلى 7224 نقطة. وهبط المؤشر فى أول يومين من العام الجديد بعدما رفعت الحكومة الأسعار المحلية للبنزين.

 

وقادت أسهم البنوك السوق مع صعود سهم البنك الأهلى التجاري، أكبر مصرف فى المملكة، 3.1 % رغم أن حجم التداول كان متواضعا.

 

وارتفع المؤشر السعودى 0.2 % فقط العام الماضي، لكن كثيرين من مديرى الصناديق يتوقعون أن يكون 2018 عاما أفضل نظرا لزيادة إنفاق الحكومة. وتوقع محللون فى الرياض المالية أن يصل المؤشر إلى 7936 نقطة هذا العام.

 

وصعد مؤشر سوق الكويت 1.4 % مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم قيادية، وارتفع سهم بنك الكويت الوطني، أكبر مصرف فى البلاد، 2.4 % وسهم أجيليتى للخدمات اللوجستية 1.6 %.

 

وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط:

 

السعودية.. زاد المؤشر 0.7 % إلى 7224 نقطة.

 

دبي.. صعد المؤشر 1.4 % إلى 3459 نقطة.

 

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.9 % إلى 4481 نقطة.

 

قطر.. نزل المؤشر 0.1 % إلى 8608 نقاط.

 

مصر.. تراجع المؤشر 1.3 %إلى 14834 نقطة.

 

الكويت.. زاد المؤشر 1.4 % إلى 6401 نقطة.

 

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.3 % إلى 1325 نقطة.

 

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.1 % إلى 5089 نقطة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بورصات الخليج ترتفع وتعاملات قوية على سهم مسيعيد القطرية

بورصات الخليج تتعافى مع مكاسب النفط وسهم "إعمار" يتراجع فى مستهل تداوله

هبوط معظم بورصات الخليج تحت ضغط النفط.. والسعودية تصعد مع آمال برفع التصنيف

تباين بورصات الخليج مع هبوط قطر مجددًا.. وسهم دانة غاز يقفز فى أبو ظبى

البورصة

البورصة السعودية

البورصة الامارتية

اخبار البورصة

الاسهم الخليجية

الاسهم المصرية



لا تفوتك
فيديو.. مؤمن زكريا يطلب تحديد مصيره فى الأهلي

فيديو.. مؤمن زكريا يطلب تحديد مصيره فى الأهلي

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه (تحديث)

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه (تحديث)

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

أحد الطلاب المنسحبين من محاضرة سعد الدين إبراهيم عن التطبيع: حاولت البصق على وجهه

أحد الطلاب المنسحبين من محاضرة سعد الدين إبراهيم عن التطبيع: حاولت البصق على وجهه

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد رسمياً فى يناير

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد رسمياً فى يناير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة