بورصات الخليج ترتفع و"إعمار" تواصل التعافى فى دبى





رويترز





ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأربعاء مع عودة بعض المشترين من عطلة العام الجديد، بينما واصلت مجموعة إعمار فى دبى تعافيها للجلسة الثانية على التوالى.

وزاد مؤشر سوق دبى 1.4 % إلى 3459 نقطة فى حجم تداول مرتفع، مع صعود سهم إعمار العقارية القيادى 2.9 % بعدما ارتفع 3.6 % أمس الثلاثاء. وصعد سهم إعمار للتطوير 3.8 % وسهم مجموعة إعمار مولز 1.8 %.

وشهدت أسهم شركات مجموعة إعمار انخفاضا حاد العام الماضى مع هبوط سوق العقارات فى دبي، لكنها أصبحت مثار اهتمام المستثمرين الذين يراهنون على أن إنفاقا قويا للحكومة سيدعم الاقتصاد ويساعد السوق على الاستقرار هذا العام.

وتعافت أيضا بضعة أسهم أخرى كانت تضررت بشدة فى الإمارة، مع صعود سهم دي.إكس.بى إنترتينمنتس للحدائق الترفيهية 5%. لكن سهم أرامكس للخدمات اللوجستية بقى ضعيفا وأغلق منخفضا 0.2 %

وزاد المؤشر الرئيسى للسوق السعودية 0.7 % إلى 7224 نقطة. وهبط المؤشر فى أول يومين من العام الجديد بعدما رفعت الحكومة الأسعار المحلية للبنزين.

وقادت أسهم البنوك السوق مع صعود سهم البنك الأهلى التجاري، أكبر مصرف فى المملكة، 3.1 % رغم أن حجم التداول كان متواضعا.

وارتفع المؤشر السعودى 0.2 % فقط العام الماضي، لكن كثيرين من مديرى الصناديق يتوقعون أن يكون 2018 عاما أفضل نظرا لزيادة إنفاق الحكومة. وتوقع محللون فى الرياض المالية أن يصل المؤشر إلى 7936 نقطة هذا العام.

وصعد مؤشر سوق الكويت 1.4 % مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم قيادية، وارتفع سهم بنك الكويت الوطني، أكبر مصرف فى البلاد، 2.4 % وسهم أجيليتى للخدمات اللوجستية 1.6 %.

وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.7 % إلى 7224 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 1.4 % إلى 3459 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.9 % إلى 4481 نقطة.

قطر.. نزل المؤشر 0.1 % إلى 8608 نقاط.

مصر.. تراجع المؤشر 1.3 %إلى 14834 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 1.4 % إلى 6401 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.3 % إلى 1325 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.1 % إلى 5089 نقطة.