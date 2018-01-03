بوتين يبحث مع رئيس وزراء الهند العلاقات الثنائية بين البلدين

بوتين يبحث مع رئيس وزراء الهند العلاقات الثنائية بين البلدينالأربعاء، 03 يناير 2018 05:40 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
إضافة تعليق
بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، هاتفيا، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الهندى نارندرا مودى، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفى لقصر الرئاسة الروسى (الكرملين)، أن الجانبين أكدا خلال الاتصال عزمهما على تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين روسيا والهند.
وكانت وزارة الدفاع الهندية، أعلنت، أمس الثلاثاء، أن وزير الدفاع نيرمالا سيثارامان وافق على اقتراح شراء 240 قنبلة جوية من روسيا للقوات الجوية الهندية، وسيتم شراء هذه القنابل من شركة (روس أوبورون أكسبورت) الروسية بقيمة إجمالية حوالى 196 مليون دولار.
إضافة تعليق
شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور
5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة