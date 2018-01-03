بوتين يبحث مع رئيس وزراء الهند العلاقات الثنائية بين البلدين

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بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، هاتفيا، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الهندى نارندرا مودى، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفى لقصر الرئاسة الروسى (الكرملين)، أن الجانبين أكدا خلال الاتصال عزمهما على تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين روسيا والهند.

وكانت وزارة الدفاع الهندية، أعلنت، أمس الثلاثاء، أن وزير الدفاع نيرمالا سيثارامان وافق على اقتراح شراء 240 قنبلة جوية من روسيا للقوات الجوية الهندية، وسيتم شراء هذه القنابل من شركة (روس أوبورون أكسبورت) الروسية بقيمة إجمالية حوالى 196 مليون دولار.