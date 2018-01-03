بتروبراس البرازيلية توافق على دفع 2.95 مليار دولار لتسوية دعوى فى أمريكا





نيويورك (رويترز)





قالت بتروبراس البرازيلية النفطية التى تسيطر عليها الدولة اليوم الأربعاء إنها وافقت على دفع 2.95 مليار دولار لتسوية دعوى جماعية فى الولايات المتحدة رفعها مستثمرون يزعمون أنهم خسروا أموالا نتيجة لفضيحة فساد.

وتنفى بتروبراس وجود أى ممارسات خاطئة بموجب الصفقة، التى تعد أحد أكبر التسويات فى الدعاوى الجماعية المتعلقة بأوراق مالية فى الولايات المتحدة. ويجب أن يوافق قاضى منطقة مانهاتن جيد راكوف على التسوية.

وقالت الشركة إن مبلغ التسوية سيتم دفعه على ثلاثة أقساط متساوية تقريبا وسيؤثر على نتائجها المالية للربع الأخير.

ورفع المستثمرون الدعوى ضد بتروبراس بعدما اتهم المدعون فى البرازيل مسؤولين تنفيذيين سابقين فى الشركة بقبول رشا بأكثر من مليارى دولار على مدى عشر سنوات، وبشكل رئيسى من شركات إنشاءات وأعمال هندسية.

ودفعت بتروبراس بأنها نفسها ضحية، ونفت فى بيان اليوم الأربعاء بشكل واضح وجود ممارسات خاطئة. لكن قيمتها السوقية هبطت مع تفاقم فضيحة الفساد.

وقالت الشركة إنها تأمل فى أن تحل التسوية جميع دعاوى المستثمرين فى الولايات المتحدة بشأن الفضيحة. ولا تتضمن التسوية المستثمرين الذين اشتروا أوراقا مالية لبتروبراس أصدرتها خارج الولايات المتحدة، بحسب الشركة.