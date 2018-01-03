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الأربعاء، 03 يناير 2018 07:14 م
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بالصور.. حريق محدود بمحلج تقاوى الأساس بسخا بكفر الشيخ

الأربعاء، 03 يناير 2018 04:04 م
بالصور.. حريق محدود بمحلج تقاوى الأساس بسخا بكفر الشيخ مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد حريج محلج التقاوى


كفر الشيخ – محمد سليمان
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شب حريق محدود  بمحلج تقاوى الأساس بمدينة سخا بكفر الشيخ، عند بدء تشغيل الماكينات، ولم يسفر عن أى خسائر مادية وبشرية، وتم الدفع بعدد من سيارات الدفاع المدنى وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتفقد المهندس على عبد الستار مساعد محافظ كفر الشيخ، مكان الحريق، وأكد إن الحريق حدث نتيجة شرارة كهربائية، حدثت عند بدء عمل الماكينات، الأمر الذى أدى إلى اشتعال النار فى دائرة الماكينات، وتم السيطرة عليه دون وجود أى خسائر.

وأضاف عبدالستار للـ "اليوم السابع"، أن المحافظ قرر تشكيل لجنة لحصر التلفيات من جراء الحريق، وبيان سبب الحريق ، والعمل على تفادى أى حرائق مستقبلاً .

حريق بمحلج تقاوي الأساس بكفر الشيخ
حريق بمحلج تقاوي الأساس بكفر الشيخ

 

متابعة للحرلايق بالمحلج
متابعة للحرلايق بالمحلج

 

جانب من متابعة مساعد المحافظ للحريق
جانب من متابعة مساعد المحافظ للحريق

 


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