انقاذ مواطن وابنتيه بعد انهيار جزء من المنزل فوقهم بالمنيا

انقاذ مواطن وابنتيه بعد انهيار جزء من المنزل فوقهم بالمنياالأربعاء، 03 يناير 2018 10:17 م
انهيار منزل -أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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تمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروى الروضة التابع لمركز ملوى فى المنيا، والحماية المدنية من انقاذ مواطن يعانى من شلل نصفى، وابنتيه بعد انهيار الجزء الخلفى من المنزل عليهم، المقام من الطوب اللبن، وتم انتشالهم أحياء من أسفل الجدران المنهارة ونقلهم إلى مستشفي ملوى العام.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطار من غرفة عمليات النجدة بإنهيار منزل المواطن "حسنين س" 63 سنه مزارع.
انتقل للموقع إبراهيم العربي رئيس مركز ومدينة ملوى، وهاني محمود عبد التواب، رئيس مجلس قروى الروضة، وقوات الحماية المدنية، وتم رفع الأنقاض من المنزل المنهار وانتشال صاحب المنزل وابنتيه، أحياء.
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