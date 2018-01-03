انقاذ مواطن وابنتيه بعد انهيار جزء من المنزل فوقهم بالمنيا





المنيا- حسن عبد الغفار





تمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروى الروضة التابع لمركز ملوى فى المنيا، والحماية المدنية من انقاذ مواطن يعانى من شلل نصفى، وابنتيه بعد انهيار الجزء الخلفى من المنزل عليهم، المقام من الطوب اللبن، وتم انتشالهم أحياء من أسفل الجدران المنهارة ونقلهم إلى مستشفي ملوى العام.