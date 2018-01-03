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انطلاق 239 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 03 يناير 2018 11:14 م
انطلاق 239 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة خلال 24 ساعة مطار القاهرة


كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء انطلاق 239 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل أكثر من 20 ألف راكب من مختلف الجنسيات. 
 
وأفاد مصدر ملاحى أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منفردة 98 رحلة دولية الى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت كافة رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولي لليوم الأربعاء انتظامًا في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة. 
 
 

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