انطلاق أولى مبادرات مؤسسة "بكرة لينا" فى التعليم ببنها





القليوبيه نيفين طه

تنطلق اليوم أولى فعاليات مؤسسة "بكرة لينا" ببنها فى التعليم، حيث تقيم المؤسسة فصول تقوية للطلاب فى جميع المراحل التعليمية بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية بعزبة البرنس التابعة لمدينة بنها.

وقال جمال صبيح مسئول التعليم بمحافظة القليوبية بمؤسسة بكرة لينا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه تم إنشاء فصول تقوية فى مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات للطلاب والطالبات غير القادرين بالمرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أن المبادرة ستبدأ اليوم بمنطقة عزبة البرنس ببنها.

ونوه "صبيح" أن تلك المبادرة الهدف منها محاربة غلاء الدروس ومساعدة الطلاب على الحصول على مجموعات تقويه بأسعار زهيدة إضافة إلى إعطائهم كوبونات للحصول على جميع الكتب الخارجية بخصم 15% مطالبا أن يتم تعميم تلك المبادرة على جميع أنحاء المحافظة.