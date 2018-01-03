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النيابة تقرر حبس عاطلين بتهمة حيازة الأسلحة النارية بالمطرية

الأربعاء، 03 يناير 2018 12:00 ص
النيابة تقرر حبس عاطلين بتهمة حيازة الأسلحة النارية بالمطرية سلاح نارى - أرشيفية


كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة المطرية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاتجار فى الأسلحة النارية .

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية، تفيد بقيام "عبد اللطيف.ي.ع" 32 سنة حداد، سبق اتهامه فى قضايا، و"محمد.ج.د" 33 سنة عاطل، يزاولان نشاطا غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها، ويتخذان من مسكن الأول مكانا لنشاطهما الإجرامى.

ومن خلال التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن المتهم الأول وعثر داخل مسكنه على أدوات تصنيع عبارة عن "2 بوكليز يستخدم فى قياس قطر الماسورة، وصاروخ تقطيع معادن، وجاكوش، وزاوية حديدية، ومفك، ومنجلة، وفرد خرطوش، وماسورة عيار 12 م، وطلقات نارية، وسلاح نارى، و1664 قرصا مخدرا".

وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات، أيداها واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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