النيابة تتسلم التقرير المبدئى لوفاة 2 فى حادث انهيار عقار روض الفرج

كتب عبد الله محمود - عامر مصطفى

تسلمت نيابة شمال، التقرير المبدئى فى وفاة 2 فى حادث انهيار 3 عقارات بدائرة قسم روض الفرج، وكشف التقرير المبدئى أن الوفاة جاءت نتيجة كسور فى عظام الجمجمة نتج عنه ارتجاج دماغى وكسور متفرقة فى الإضلاع بجميع أنحاء أدى إلى حدوث نزيف تسبب فى الوفاة.

كانت قد تلقت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بانهيار عقار بمنطقة جزيرة بدران بروض الفرج، على الفور انتقلت الأجهزة المعنية وتبين انهيار العقار رقم 45 حارة البرنس من شارع الترعة جزيرة بدران روض الفرج مكون من خمس طوابق، مما أدى لانهيار العقار رقم 43 (3طوابق) انهيار كلى والعقار رقم 47 (3طوابق) انهيار جزئى، تم عمل كردون بمعرفة قوات أمن القاهرة وقامت قوات الحماية المدنية بالاستعانة بالأجهزة الحديثة وكلاب الكشف عن الأحياء أسفل الأنقاض وتم إنقاذ 5 مصابين.