المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تطلق مبادرة لتطهير نهر النيل بدءا من الأقصر

أطلقت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر عبر فروعها الداخلية بمختلف محافظات الجمهورية مبادرة تنظيف وتطهير نهر النيل، بدأتها بمحافظة الأقصر، التى تستمر لمدة 3 أيام، بالتعاون مع بيت العائلة المصرى، وعدد من المؤسسات الأهلية والهيئات الحكومية.

تهدف مبادرة المنظمة بالأقصر، إلى تنظيف نهر النيل من مخلفات الفنادق العائمة والقمامة، والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة السياحية، بالإضافة إلى نشر الوعى بين الأهالى لنظافة البيئة والصحة.

شهدت المبادرة مشاركة أكثر من 60 متطوعًا، وعمال مجلس مدينة الأقصر، كما شارك فى المبادرة العديد من السائحين، من بينهم سائحة فرنسية مقيمة فى الأقصر تدعى "ماري دريبكورت".

قال منسق فرع منظمة خريجى الأزهر بالمحافظة، ضياء الهمامي ، إن المبادرة تهدف إلى جانب تنظيف نهر النيل توعية المواطنين بالحفاظ على نظافة نهر النيل والتخلص من السلوكيات غير الحضارية.

أضاف "الهمامي" أن المبادرة ،تسعى للوصول إلى أكبر مساحة ممكنة بشاطئ النيل لنظافتها، بطول مدينة الأقصر، بمشاركة أكثر من 60 متطوعا من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وبيت العائلة المصري بالمحافظة، ومديرية الشباب والرياضية، وعدد من عمال مجلس مدينة الأقصر، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية وإدارتي البيئة وحماية النيل.