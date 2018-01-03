المعارضة فى هندوراس تدعو لاحتجاجات قبل تنصيب الرئيس هرنانديز

المعارضة فى هندوراس تدعو لاحتجاجات قبل تنصيب الرئيس هرنانديزالأربعاء، 03 يناير 2018 09:16 ص
جانب من الاحتجاجات فى هندوراس ـ صورة أرشيفية
تيجوسيجالبا(أ ش أ)
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دعت المعارضة فى هندوراس إلى احتجاجات جديدة قبل تنصيب الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز والذى أعيد انتخابه فى شهر نوفمبر الماضى، وسط مزاعم بالتزوير.
وحث مرشح المعارضة سلفادور نصر الله ـ حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الأربعاء، شعب هندوراس على رفض تشكيلة الحكومة الجديدة المفترض أن تؤدى اليمين الدستورى فى 27 من الشهر الجارى.
وقال نصر الله إن "الشعب فى الـ 27 من يناير سيفرض إرادته برفض الحكومة بغض النظر عما أعلنته لجنة الانتخابات".
يذكر أن ما لا يقل عن 31 شخصا لقوا مصرعهم فى احتجاجات للمعارضة فى هندوراس الشهر الماضى.
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