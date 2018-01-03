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الأربعاء، 03 يناير 2018 06:59 ص
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المرور يضبط 855 مخالفة مرورية لدراجات بخارية أعلى محاور المحافظات

الأربعاء، 03 يناير 2018 01:00 ص
المرور يضبط 855 مخالفة مرورية لدراجات بخارية أعلى محاور المحافظات دراجات بخاريه - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 855 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 420 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.

 


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