المتهم بسرقة "فيزا" كبار السن بالدرب الأحمر يعترف: "ناس طيبين أوى"





كتب أحمد إسماعيل

اعترف المتهم بسرقة الـ"فيزا كارت"، من كبار السن وأصحاب المعاشات، فى منطقة الدرب الأحمر، بحجة مساعدتهم على إدخال الرقم السرى، أن الضحايا " ناس طيبة أوى"، ولم يشكوا فى لحظة أننى سوف أسرقهم.

من جانبها قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة فيزا كارت لموظف بالمعاش، وسحب 10 آلاف جنيه، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهم لبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من "قطب.ع.ق" 80 سنة بالمعاش، عقب توجهه لماكينة الصراف الآلى المتواجدة بفرع البنك الأهلى لسحب مبلغ مالى تقابل مع أحد الأشخاص، وعرض عليه مساعدته لسحب المبلغ المالى، وعقب انصرافه اكتشف قيامه بالاستيلاء على كارت الفيزا الخاص به واستبداله بآخر غير خاص به، وتبين سحب مبلغ 10 آلاف جنيه من حسابه الشخصى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2674 لسنة 2017 إدارى الدرب الأحمر.

ومن خلال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالبنك أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.أ.ح" 28 سنة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه، وبحوزته "6 فيزا كارت".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين الحوادث المجهولة اعترف بارتكاب واقعة سرقة مبلغ 15.122 ألف جنيه من الحساب الشخصى لموظف بالمعاش "بذات الأسلوب"، والمحرر بشأنها المحضر رقم 8198 لسنة 2017م جنح القسم.

وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم واتهماه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.