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الأربعاء، 03 يناير 2018 09:24 م
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القوات الشرعية اليمنية تقطع خط إمداد الحوثيين بين الحديدة وتعز

الأربعاء، 03 يناير 2018 04:42 م
القوات الشرعية اليمنية تقطع خط إمداد الحوثيين بين الحديدة وتعز الجيش اليمنى - أرشيفية


أ ش أ
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حققت قوات الشرعية اليمنية، بدعم من قوات التحالف العربى، انتصارا نوعيا على جبهة الساحل الغربى، وذلك بقطع خط إمداد ميلشيات الحوثى الإيرانية بين الحديدة وتعز.

وقالت مصادر ميدانية عسكرية - فى تصريحات خاصة لقناة (سكاى نيوز) عربية، اليوم الأربعاء - "إن القوات الشرعية المدعومة قطعت خط إمداد ميليشيا الحوثى بين الحديدة وتعز جنوب مدينة حيس على جبهة الساحل الغربى"، ومن ناحية آخرى، أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 8 مسلحين حوثيين وإصابة 4 آخرين فى مواجهات مع القوات الشرعية فى جبهة مقبنة جنوبى اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن مصدر عسكرى يمنى، قوله، "إن طيران التحالف العربى قصف اليوم تجمعات وآليات لميليشيا الحوثى بمديرتى ناطع ونعمان بمحافظة البيضاء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيا".

وكانت قوات الجيش الوطنى، تمكنت من أسر العشرات من ميليشيا الحوثى خلال عملية تمشيط للمواقع التى كان يسيطر عليها المتمردون فى جبهة الساحل الغربى للبلاد، فيما تصاعدت وتيرة المعارك بين القوات الشرعية المسنودة من التحالف العربى وميليشيا الحوثى على أكثر من جبهة، لاسيما فى مدينة حيس، وذلك بالتزامن مع غارات مكثفة شنتها طائرات التحالف على تجمعات وتعزيزات للمتمردين.


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