القبض على 4 هاربين وتنفيذ 850 حكما خلال حملة أمنية بالإسماعيلية





الإسماعيلية – صبرى غانم





شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 850 حكمًا متنوعًا، منها 696 حكمًا جزئيًا، و22 حكم مستأنف، و106 أحكام غرامات، و4 هاربين من أحكام جنائية، و22 حكم مخالفات، وتحصيل مبلغ 4600 جنيه قيمة مخالفات وغرامات، كما تمكنت الحملة من ضبط 101 متهم هارب محكوم عليه.

وألقى ضباط الحملة، القبض على كلا من المتهم " خالد.ع.ح"27 عاما، مدير مطعم مقيم بدائرة مركز القنطرة غرب، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5713 لسنة 2016 جنايات قسم ثالث الإسماعيلية، والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة "عاهة مستديمة"، والمتهم "سيد.م.ع" 27 عاما، عاطل ومقيم بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، ومطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3022 لسنة 2017 جنايات قسم ثالث الإسماعيلية، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات"، والمتهم "ياسر.ع.خ" 25 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز التل الكبير، ومطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 394 لسنة 2016 جنايات، مركز الصالحية شرقية والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات، بتهمة "مخدرات"، والمتهم "عرفة.م.ع" 39 عاما، دبلوم تجارة مقيم بالبدارى أسيوط مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 10879 لسنة 2014 جنايات مركز ابوصوير، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة"شروع فى قتل وسلاح وذخيرة".

وتحفظت الحملة على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.