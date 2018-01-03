القبض على ضابط شرطة بالمعاش بحوزته نصف كيلو حشيش بالمقطم

كتب أحمد إسماعيل

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ضابط شرطة بالمعاش بمنطقة المقطم وبحوزته نصف كيلو حشيش، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وردت معلومات مفادها قيام ر. ت عقيد شرطة بالمعاش، بترويج المخدرات فى منطقة المقطم، على الفور تم تشكيل فريق بحث لفحص المعلومات الواردة.

أسفرت التحريات عن صحة المعلومات وتم عمل كمين للمتهم أثناء توجه بسيارته لنقل المواد المخدرة، وبايقافه وتفتيش سيارته عثر على نصف كيلو من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه.

تحرر محضر بالواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.