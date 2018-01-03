القبض على سباك بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

حبس - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من القبض على سباك هارب، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، و2 طلقة من ذات العيار بالإسماعيلية.
وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام ضباط الادارة بالقبض على المتهم الهارب"مصطفى.م.م"33 عاما، سباك مقيم البساتين بالقاهرة، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله.
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