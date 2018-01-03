القابضة الغذائية: توفير 45 ألف طن أرز بسعر 650 قرشًا للكيلو

القابضة الغذائية: توفير 45 ألف طن أرز بسعر 650 قرشًا للكيلوالأربعاء، 03 يناير 2018 01:30 ص
كتب مدحت وهبة
أكد الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير كافة المنتجات والسلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما تم توفير 45 ألف طن أرز بسعر 650 قرشًا للكيلو من خلال بطاقات التموين، وكذلك بالمجمعات، لافتًا إلى توفير السلع أولاً بأول.
وأضاف الدكتور علاء الدين فهمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بشأن تكثيف طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، حيث تقوم الشركة بالتعاقد على المنتجات للشركات التابعة من خلال لجنة المشتريات المركزية للحصول على أفضل الأنواع.
يأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى تأمين احتياجات البلاد من الدواجن واللحوم الطازجة والمجمدة حتى عام 2019، ويتم طرحها بأسعار مخفضة، حيث تتحمل الشركة فارق التكلفة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات.
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بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب الضالة اعداء النظام و الانضباط
علي فكرة يوجد بعض محلات بقالة تموين ادعو ان النظام ساقط لقراءة الكروت و الله اعلم
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