القابضة الغذائية: توفير 45 ألف طن أرز بسعر 650 قرشًا للكيلو





كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير كافة المنتجات والسلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما تم توفير 45 ألف طن أرز بسعر 650 قرشًا للكيلو من خلال بطاقات التموين، وكذلك بالمجمعات، لافتًا إلى توفير السلع أولاً بأول.

وأضاف الدكتور علاء الدين فهمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بشأن تكثيف طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، حيث تقوم الشركة بالتعاقد على المنتجات للشركات التابعة من خلال لجنة المشتريات المركزية للحصول على أفضل الأنواع.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى تأمين احتياجات البلاد من الدواجن واللحوم الطازجة والمجمدة حتى عام 2019، ويتم طرحها بأسعار مخفضة، حيث تتحمل الشركة فارق التكلفة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات.