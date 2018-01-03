video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2018 09:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق: عودة 165 أسرة نازحة إلى مناطقها المحررة فى "القائم" غرب الأنبار

الأربعاء، 03 يناير 2018 06:43 م
العراق: عودة 165 أسرة نازحة إلى مناطقها المحررة فى "القائم" غرب الأنبار نازحون عراقيون - ارشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق


أعلن مستشار محافظ الأنبار لشئون الإغاثة، مازن خالد الدليمى، اليوم الأربعاء، عودة 165 أسرة نازحة إلى مناطق سكناها المحررة فى قضاء القائم غربى الأنبار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الدليمى، قوله، إن "قضاء القائم غربى محافظة الأنبار شهد عودة 165 أسرة نازحة من مخيمات النازحين فى الخالدية والمدينة السياحية وعامرية الصمود، إلى مناطق سكناها المحررة" موضحا أن عودة هذه العوائل يأتى بعد قيام الجهد الخدمى بتوفير المستلزمات الضرورية للأحياء السكنية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عودة أكثر من 13 ألف نازح عراقى إلى مناطقهم فى الموصل ونينوى

عودة أكثر من مليونى و 100 ألف نازح عراقى يعودون لمناطقهم بجميع مدن البلاد

اخبار عربية

القوات العراقية

النازحين العراقيين

اخبار العرب

اخبار العراق

مكافحة الارهاب

محافظة الانبار



لا تفوتك
فيديو.. مؤمن زكريا يطلب تحديد مصيره فى الأهلي

فيديو.. مؤمن زكريا يطلب تحديد مصيره فى الأهلي

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه (تحديث)

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه (تحديث)

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

أحد الطلاب المنسحبين من محاضرة سعد الدين إبراهيم عن التطبيع: حاولت البصق على وجهه

أحد الطلاب المنسحبين من محاضرة سعد الدين إبراهيم عن التطبيع: حاولت البصق على وجهه

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد رسمياً فى يناير

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد رسمياً فى يناير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة