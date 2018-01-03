العراق: عودة 165 أسرة نازحة إلى مناطقها المحررة فى "القائم" غرب الأنبار

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أعلن مستشار محافظ الأنبار لشئون الإغاثة، مازن خالد الدليمى، اليوم الأربعاء، عودة 165 أسرة نازحة إلى مناطق سكناها المحررة فى قضاء القائم غربى الأنبار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الدليمى، قوله، إن "قضاء القائم غربى محافظة الأنبار شهد عودة 165 أسرة نازحة من مخيمات النازحين فى الخالدية والمدينة السياحية وعامرية الصمود، إلى مناطق سكناها المحررة" موضحا أن عودة هذه العوائل يأتى بعد قيام الجهد الخدمى بتوفير المستلزمات الضرورية للأحياء السكنية.