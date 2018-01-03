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العراق: إطلاق الوثيقة الوطنية لإعادة اعمار العراق بقيمة 100 مليار دولار

الأربعاء، 03 يناير 2018 12:01 ص
العراق: إطلاق الوثيقة الوطنية لإعادة اعمار العراق بقيمة 100 مليار دولار رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى


أ ش أ
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أعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، الثلاثاء، إطلاق الوثيقة الوطنية لإعادة إعمار العراق بقيمة نحو 100 مليار دولار.

وقال العبادي- فى مؤتمر صحفى أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إن الجهد الأمنى مستمر بعد انتهاء العمليات العسكرية بتحرير كامل الأراضي، مشددا على الجهات الأمنية لمحاسبة مطلقى الرصاص الحى ومسؤوليتنا حماية المواطنين.


وأضاف: بدأنا بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة وهناك تعاون من المواطنين للإبلاغ عن أماكن وجود الأسلحة، مشيرا إلى أن العراق عاد بقوة إلى المجتمع الدولى بخطوات محسوبة.
ومن جانب أخر، أكد العبادى أن قيمة صادرات إقليم كردستان من النفط خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغت ترليونى دينار، مشيرا إلى وجود مشكلة فى أرقام الموظفين بالإقليم.
يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقى قد أكد- فى وقت سابق- أن برنامج إعادة الإعمار فى العراق سيغطى جميع المحافظات.

 


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