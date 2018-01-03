العثور على طفل رضيع بمدخل مساكن الأوقاف بمدينة قليوب





القليوبية - نيفين طه





عثر مواطن على طفل رضيع، بمدخل عمارة بمدينة قليوب، ويرتدي ملابس برتقالية ملفوفا ببطانية، وتوجه به المواطن إلى قسم شرطة قليوب وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من العميد محمد سعيد مأمور قسم قليوب، بوصوله بلاغا من المدعو "عبدالرحمن عبد الحميد" يفيد بعثوره على طفل داخل مدخل عمار مساكن الأوقاف " البنزيون" بقليوب البلد.

تبين أن الطفل عمره ثلاثة أيام، ولا يوجد بها ثمة إصابات والحالة الصحية متوسطة.