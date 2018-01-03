video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 07:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على طفل رضيع بمدخل مساكن الأوقاف بمدينة قليوب

الأربعاء، 03 يناير 2018 08:20 م
العثور على طفل رضيع بمدخل مساكن الأوقاف بمدينة قليوب الطفل


القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق


 
عثر مواطن على طفل رضيع، بمدخل عمارة بمدينة قليوب، ويرتدي ملابس برتقالية ملفوفا ببطانية، وتوجه به المواطن إلى قسم شرطة قليوب وتحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من العميد محمد سعيد مأمور قسم قليوب، بوصوله بلاغا من المدعو "عبدالرحمن عبد الحميد" يفيد بعثوره على طفل داخل مدخل عمار مساكن الأوقاف " البنزيون" بقليوب البلد.
 
 
تبين أن الطفل عمره ثلاثة أيام، ولا يوجد بها ثمة إصابات والحالة الصحية متوسطة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على طفل رضيع ملقى أسفل سيارة "مركونة" أمام مستشفى جامعة طنطا

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية



لا تفوتك
"صوتى للسيسى فى 2018" ترند على تويتر.. ومغردون: رجع هيبة الدولة إلى مصر

"صوتى للسيسى فى 2018" ترند على تويتر.. ومغردون: رجع هيبة الدولة إلى مصر

فيديو.. هروب عناصر الحرس الثورى الإيرانى من أمام المتظاهرين فى أصفهان

فيديو.. هروب عناصر الحرس الثورى الإيرانى من أمام المتظاهرين فى أصفهان

الصحة العالمية: انخفاض إصابات أنفلونزا الطيور فى مصر لـ3 حالات خلال 2017

الصحة العالمية: انخفاض إصابات أنفلونزا الطيور فى مصر لـ3 حالات خلال 2017

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

"التعليم" تُمد فترة التسجيل للمشاركة بامتحانات بالثانوية العامة لـ8 يناير

"التعليم" تُمد فترة التسجيل للمشاركة بامتحانات بالثانوية العامة لـ8 يناير

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصطفى

فين الرحمة يا بشر ؟! هتقولوا ايه لله عزوجل عند السؤال ؟!

هتقولوا ايه لله عزوجل عند السؤال ؟!

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة