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العبادى: الحكومة تعمل بكل قوة على إعادة المسيحيين النازحين إلى مناطقهم

الأربعاء، 03 يناير 2018 06:25 م
العبادى: الحكومة تعمل بكل قوة على إعادة المسيحيين النازحين إلى مناطقهم رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى


أ ش أ
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أكد رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، اليوم الأربعاء، ضرورة الحفاظ على التنوع الدينى والمذهبى فى العراق، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بكل قوة على إعادة المسيحيين النازحين إلى مناطقهم.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن العبادى، استقبل، اليوم، رؤساء الطوائف المسيحية"، وهنأهم بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية وتمنى للجميع عام محبة وسلام، مؤكدا على رعاية الدولة لجميع مواطنيها باختلاف انتمائهم الدينى أو السياسى، مضيفًا أن "كل العراقيين متساوين فى الحقوق والواجبات وإننا نسعى لتعميق هذا الفهم لدى جميع شرائح المجتمع ومنها قواتنا الأمنية فى كل مناطق العراق لا سيما المناطق المحررة".

ولفت إلى ضرورة الحفاظ على التنوع الدينى والمذهبى لأنه هوية العراق ومصدر قوته"، مشيرا إلى أن الإرهاب حاول محو هذه الهوية لكنه فشل بفضل توحد أبناء الشعب، وتابع "أننا حققنا الانتصار على داعش وسنعمل بكل قوة على إعادة المواطنين المسيحيين النازحين إلى مناطقهم وتوفير الأمن لهم إضافة إلى بقية النازحين".


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