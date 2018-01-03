الصرف الصحى يغرق منطقة النبراوى بأبوزعبل.. والأهالى يستغيثون

الصرف الصحى يغرق منطقة النبراوى بأبوزعبل.. والأهالى يستغيثونالأربعاء، 03 يناير 2018 04:00 ص
القليوبية نيفين طه
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اشتكى أهالى منطقة العكرشة وأبوزعبل التابعة لمدينة الخانكة، بسب ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحى الذى تسبب فى غرق الشوارع وسط غياب المسئولين.
وقالت أم محمد من أهالى المنطقة: لم نتمكن من السير فى الشوارع بسبب مياه الصرف، وكذلك الأطفال فضلاً عن الروائح الكريهة.
وأوضح عبدالمجيد على، أن مشكلة الصرف الصحى تزايد سوءا ما يؤدى لتراكم القمامة وتجمع الحشرات فوقها ويؤثر سلبا على صحى الأهالى ويهدد الأطفال الصغار.
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