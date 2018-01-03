"الصحفيين العرب" يدين حذف "فيسبوك" حسابات لنشطاء فلسطينيين

كتب محمد السيد

أكد الاتحاد العام للصحفيين العرب، على أنه تابع بذهول شديد إقدام شبكة فيسبوك على حذف العديد من حسابات نشطاء فلسطينيين بدون أى مبرر مقنع، مضيفًا أنه علم من مصادر وثيقة الإطلاع أن هذا الحذف تم رضوخا لضغوطات كبيرة مارستها سلطات الكيان الصهيونى على مسئولى شبكة فيسبوك.

وأضاف الاتحاد فى بيان له، أنه علم فى هذا الصدد أن اجتماعات عقدت لهذا الغرض ترأستها واحدة من أكثر مسئولى الكيان الصهيونى تطرفا واستبدادا المدعوة "أيليت شاكيد" وزيرة العدل فى حكومة الكيان الصهيونى وحضرها مسئولو شبكة فيسبوك انتهت بالخضوع لأوامر سلطات الكيان الإسرائيلى الذين لم يتوانوا فى الافتخار بخضوع مسئولى فيسبوك لإرادتهم.

وتابع الاتحاد: "وكشفت المعطيات المتعلقة بهذه القضية أن فيسبوك قام فعلا بحذف 158 حسابا، وهذا ما أكدته خلال الشهر الماضى صحيفة "نيويورك تايمز " الأمريكية حينما أوضحت قائلة: الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تراقب فيسبوك وترسل إلى الشركة منشورات تعتبرها محرضة، واستجاب فيسبوك لذلك بحذف معظم هذه المنشورات، وإذا كانت شركة فيسبوك تدعى فى تبريرها بأن الحسابات المحذوفة تقوم بـ"التحريض" فإن الاتحاد العام للصحفيين العرب وبعد الاطلاع على مضامين هذه الحسابات تبين له أن الأمر يتعلق بنقل أخبار وبإبداء رأى فى قضاياهم فى وجه الاحتلال الإسرائيلى الغاشم لأرض فلسطين".

وأعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن استنكاره الشديد لما أقدمت عليه شبكة فيسبوك، معتبرا ذلك تعديا صارخا على حرية الرأى والتعبير وخنوعا واستسلاما لإرادة الكيان الصهيونى الغاشم.

ورأى الاتحاد العام للصحفيين العرب أن الأعمال الإجرامية والإرهابية التى يقترفها الكيان الصهيونى تستوجب موقفا واضحا من مسئولى فيسبوك خاصة وأن ما أقدم عليه مسئولوها فى حق مواطنين فلسطينيين يعتبر تزكية ومباركة واضحة لها.