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الشيكولاتة فى خطر.. الشركات العالمية: نقص المادة المصنعة بحلول عام 2050

الأربعاء، 03 يناير 2018 07:28 م
الشيكولاتة فى خطر.. الشركات العالمية: نقص المادة المصنعة بحلول عام 2050 شيكولاته


كتب: هانى محمد
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أعلنت كبرى شركات الحلويات العالمية، ومن بينها شركة "إم أند إمز"، و مارس الشهيرة، أنها ستواجه نقصا كبيرا فى انتاج الشوكولاتة بحلول عام 2050. والمشكلة تعود إلى وجود كمية محدودة من محاصيل الكاكاو المهمة لإنتاج الشوكولاتة، وهذه الكمية اخذة بالانخفاض، مما سيؤدى الى ارتفاع الاسعار من جهة، واللجوء الى تصغير حجم الواح الشوكولاتة من جهة أخرى.

وقالت مجلة "يو اس اى توداى" الأمريكية، إنه بحلول عام 2050 سوف تؤدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تعرض النظام الغذائى العالمى إلى الخطر، مما يؤدى إلى تفاقم انعدام الامن الغذائى، حيث إن الإنتاج الغذائى يعتمد بشكل كبير على درجة الحرارة، وأى تغير فى هذه الدرجات سيتطلب من المزارعين التكييف مع درجات الحرارة والظروف المناخية الجديدة من خلال تغير الموارد الأساسية للزراعة، إلا أن هذا التغير يشكل خطرا كبيرا على المحاصيل، وعلى انقراضها، ومن أجل التخفيف من عبء التغير المناخي، على الحكومات والدول القيام بخطوات جذرية من أجل الحد من هذه المشكلة.

وضخ عدد من صانعى الحلوى فى العالم، مبلغ مليار دولار فى سبتمبر الماضى لمحاولة إنقاذ الشيكولاته، وتم توظيف عدد من الباحثين لمحاولة تطوير مصانع الكاكاو فى العالم لأنه المنتج الأساسى الشيكولاته.


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