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"السياحة": توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين غدا

الأربعاء، 03 يناير 2018 02:00 ص
"السياحة": توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين غدا الحرم المكى - أرشيفية


كتبت ميرفت رشاد
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أعلن محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، بدء توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين، غدا الخميس.

وقال " شعلان" فى تصريحات سابقة، إن سبب إرجاء موسم العمرة هذا العام، يرجع إلى أن عدد الوكلاء السعوديين حوالى 46 وكالة، ويتم تخصيص 5 شركات سياحية مصرية فقط لكل وكيل سعودى، وهو ما سيؤدى إلى عدم إتاحة الفرصة أمام كل الشركات السياحية لتنفيذ العمرة.

أضاف، أنه تمت مخاطبة وزارة الحج السعودى لزيادة عدد الوكلاء السعوديين حتى يتم إعطاء الفرصة لكل الشركات السياحية المصرية التى ترغب فى تنفيذ العمرة بموجب عقد وكالة.

وفى السياق نفسه فأنه أثناء انعقاد اللجنة الوطنية للعمرة والحج بالمملكة العربية السعودية، تمت إثارة هذا الموضوع وأفادت اللجنة بأن الآلية التى تتبعها وزارة الحج السعودي والتى تم تطبيقها على السوق الباكستاني، تم فتح باب التوثيق لأول خمس وكلاء خارجيين لكل وكيل سعودي، وعندما يتم استيفاء هذا العدد يتم الفتح تلقائيًا لخمس وكالات خارجية أخرى.

 


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