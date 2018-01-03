"السياحة" تلزم الشركات بتوقيع إقرار بتنفيذ رحلات العمرة وفقا للضوابط





كتبت ميرفت رشاد





ألزمت وزارة السياحة، الشركات العاملة بمجال السياحة الدينية، بتوقيع إقرار وتعهد بتنفيذ برامج رحلات العمرة وفقا لكافة ما تصدره الوزارة من تعليمات وضوابط مكملة للقرار الوزارى رقم 73 لسنة 2014 ، بشان موسم عمرة 1439 هـ ، والتعهد بصحة كافة المستندات المقدمة للإدارة العامة للسياحة الدينية من قبل الشركة لاعتماد إجراءات التوثيق.

وشددت وزارة السياحة، الإقرار، على أن موافقتها على توثيق عقود الوكالة السعودية، لا يعد إلزام عليها بالموافقة على برامج العمرة التى ترغب الشركة فى تنفيذها.

وتضمن الإقرار، بأن الشركة ملتزمة بتنفيذ ما قد يصدر من جزاءات بعد اتمام عمليات التوثيق إزاء مخالفة الشركة للقانون والقرارات الصادرة فى هذا الشأن ، وتحمل المسئولية كاملة أمام الوزارة والمعتمرين وتحمل كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة، كذلك أى التزامات قد تنشا قبل الوزارة والمعتمرين، دون أدنى مسئولية على الوزارة فى هذا الشأن.