السعودية وقبرص توقعان اتفاقيات خلال أول زيارة لرئيس قبرصى إلى المملكة





أ ف ب





وقعت الحكومتان السعودية، والقبرصية، فى الرياض، الأربعاء، اتفاقيتين ومذكرة تفاهم خلال زيارة للرئيس القبرصى نيكوس اناستاسيادس، إلى المملكة، وزيارة اناستاسيادس هى الأولى لرئيس قبرصى إلى المملكة، وجاءت تلبية لدعوة سعودية أعلنت عنها نيقوسيا فى نوفمبر الماضى.

وجرى التوقيع بحضور اناستاسيادس، والعاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، فى قصر اليمامة، فى الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت الوكالة، إن وزراء فى الحكومتين وقعوا "اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى، ومنع التهرب الضريبى"، و"برنامجا تنفيذيا" بين الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى ووزارة النقل القبرصية، ومذكرة تفاهم تتعلق بالتشاور السياسى.

وقبيل مراسم التوقيع، عقد الملك سلمان، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس القبرصى، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز وتنمية التعاون بين المملكة وقبرص فى مختلف المجالات، وفقا للوكالة، كما تم بحث "مستجدات الأحداث فى المنطقة والتى تطابقت وجهات نظر البلدين حيالها".