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الرئيس الفلسطينى يشارك فى افتتاح مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس 17 يناير

الأربعاء، 03 يناير 2018 03:20 م
الرئيس الفلسطينى يشارك فى افتتاح مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس 17 يناير الرئيس الفلسطيني محمود عباس


كتب لؤى على
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يشارك الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى افتتاح "المؤتمر العالمى لنصرة القدس"، الذى ينظمه الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، يومى 17 و18 يناير الجارى، بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات فى القاهرة.
 
وجاءت الدعوة لعقد المؤتمر، ضمن سلسلة القرارات التى اتخذها شيخ الأزهر للرد على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيونى المحتل، وقد شملت هذه القرارات رفض الإمام الأكبر طلب نائب الرئيس الأمريكى مقابلته فى العشرين من ديسمبر الجارى بمشيخة الأزهر.
 
 

 


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