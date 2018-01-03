الدولار يتعافى قبل نشر بيانات ومحضر اجتماع المركزى





لندن (رويترز)





ارتفع الدولار اليوم الأربعاء لينهى موجة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع حيث عزز المستثمرون مراكزهم قبيل نشر بيانات الصناعات التحويلية ومحضر اجتماع عقده مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) فى ديسمبر فى وقت لاحق اليوم.

لكن على الرغم من تعافى الدولار ما زال خبراء السوق متشائمين بشأن آفاق العملة الأمريكية فى المدى القريب بسبب مخاوف من أن تكون الأسواق استوعبت على نطاق واسع بالفعل زيادات الفائدة الأمريكية فى المستقبل.

وزاد مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية، بنسبة 0.3 بالمئة خلال اليوم إلى 92.10 بعدما تراجع 2.5 بالمئة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية. وعلى أساس سنوى شهد عام 2017 أكبر انخفاض سنوى للعملة الأمريكية فى 14 عاما.

ورغم أكبر إصلاح لقانون الضرائب الأمريكية فى 30 عاما والذى وافق عليه المشرعون الأمريكيون فى أواخر ديسمبر، يرى محللو السوق أن غياب ضغوط التضخم سيبقى الدولار منخفضا فى الشهور المقبلة.

وجرى تداول اليورو عند 1.2017 دولار بعدما صعد لأعلى مستوى فى أربعة شهور عند 1.2081 دولار أمس الثلاثاء مسجلا زيادة بنحو ثلاثة بالمئة عن مستواه المتدنى فى منتصف ديسمبرومقتربا من المستوى المرتفع الذى سجله فى سبتمبر عند 1.2092 دولار وهو أعلى مستوى للعملة الموحدة منذ عام 2015.