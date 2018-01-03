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الداخلية التونسية: تفكيك خلية تكفيرية كانت تخطط لعمليات إرهابية

الأربعاء، 03 يناير 2018 09:22 م
الداخلية التونسية: تفكيك خلية تكفيرية كانت تخطط لعمليات إرهابية الداخلية التونسية


(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أن الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب للحرس الوطنى تمكنت، بالتنسيق مع هيئة الوقاية من الإرهاب بولاية سوسة، من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من تسعة عناصر تنشط بمنطقة هرقلة بولاية سوسة.

وأضافت الداخلية التونسية، فى بيان لها، أن العناصر التى تم القبض عليها على علاقة بعنصر إرهابى فار وكانت تخطط لاستهداف مركز أمن وميدان رماية تستخدمه الوحدات الأمنية إضافة إلى التخطيط لاغتيال أحد أعوان الأمن .. وتمت إحالتهم جميعا إلى النيابة العامة بالقسم القضائى لمكافحة الإرهاب.


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