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وتؤكد: ننتظر الرد على مقترح مشاركة البنك الدولى..

"الخارجية" تنفى طلب استبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة

الأربعاء، 03 يناير 2018 12:33 ص
"الخارجية" تنفى طلب استبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية


كتب احمد جمعه
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نفى المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام من تقدم مصر بطلب استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بسد النهضة، مشيرًا إلى أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة ولا أساس له.

 

وقال أبو زيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه على العكس من ذلك تمامًا، فإن الاقتراح الذى تقدمت به مصر بطلب مشاركة البنك الدولى كطرف محايد فى مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، قد تقدمت به مصر بشكل رسمى للحكومة السودانية أيضًا، وأن مصر تنتظر رد كل من إثيوبيا والسودان على المقترح فى أقرب فرصة ممكنة.

 

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية من تداول بعض وسائل الأعلام لمثل تلك الإشاعات والأقوال المرسلة وغير الموثقة، مطالباً بالاستناد إلى المواقف الرسمية المعلنة من جانب الدول، لاسيما وأن البيان الصادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عقب مباحثات وزيرى خارجية مصر وإثيوبيا مؤخراً فى أديس آبابا قد أشار بوضوح إلى اعتزام مصر طرح المقترح الخاص بمشاركة البنك الدولى على الجانب السودانى خلال الأيام التالية.

 

 


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