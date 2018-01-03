video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2018 09:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحوثيون يلجأون لتفجير الجسور والعبارات فى البيضاء لمنع تقدم الجيش اليمنى

الأربعاء، 03 يناير 2018 03:50 م
الحوثيون يلجأون لتفجير الجسور والعبارات فى البيضاء لمنع تقدم الجيش اليمنى الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية


صنعاء (أ ش أ)
إضافة تعليق


أعلنت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأربعاء، لجوء ميليشيات الحوثى إلى تفجير الجسور والعبارات فى محافظة البيضاء عقب تقدم الجيش الوطنى ودخوله أولى مناطق المحافظة لتأخير تقدم القوات ومنع التحامهم بالمقاومة الموجودة فى البيضاء.

وقال قائد محور بيحان اللواء مفرح بحيبح - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن هناك تجهيزات واستعدادات تتم حاليا لانطلاق عملية تحرير كافة مديريات محافظة البيضاء.

وكانت القوات اليمنية قد تمكنت - فى وقت سابق اليوم - من السيطرة على جبل الغول الاستراتيجى فى مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط اليمن بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثيين سقط خلالها قتلى وجرحي.

وفى السياق،قالت مصادر ميدانية يمنية اليوم إن القوات الشرعية اليمنية أسرت العشرات من ميليشيات الحوثى خلال معارك على جبهة الساحل الغربى لليمن، حيث تمكنت القوات الشرعية من أسر العشرات من الميليشيات خلال عملية تمشيط للمواقع التى كان يسيطر عليها المتمردون فى جبهة الساحل الغربى للبلاد.

وكانت مصادر عسكرية يمنية قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم - مقتل 18 مسلحا من مليشيات الحوثى وإصابة 20 آخرين خلال معارك فى محافظة الحديدة، مشيرة إلى أن قوات الشرعية اليمنية مستمرة فى تمشيط مواقع مليشيات الحوثى فى جبهات الساحل الغربى بعد سيطرتها على مواقع جنوبى حيس وشرقى الخوخة فى الحديدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل وإصابة العشرات من مليشيات الحوثى جراء انفجار مجهول فى صعدة اليمنية

ميليشيات الحوثى تجبر شيوخ المناطق غرب اليمن على تجنيد الشباب والأطفال

مصادر يمنية: مقتل 18 مسلحا حوثيا وإصابة 20 آخرين خلال معارك فى الحديدة

الحوثيون

اليمن

الحرب فى اليمن

محافظه البيضاء

القوات اليمنيه

اخبار العرب



لا تفوتك
فيديو.. مؤمن زكريا يطلب تحديد مصيره فى الأهلي

فيديو.. مؤمن زكريا يطلب تحديد مصيره فى الأهلي

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه (تحديث)

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه (تحديث)

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

أحد الطلاب المنسحبين من محاضرة سعد الدين إبراهيم عن التطبيع: حاولت البصق على وجهه

أحد الطلاب المنسحبين من محاضرة سعد الدين إبراهيم عن التطبيع: حاولت البصق على وجهه

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد رسمياً فى يناير

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد رسمياً فى يناير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة