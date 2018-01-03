الحوثيون يلجأون لتفجير الجسور والعبارات فى البيضاء لمنع تقدم الجيش اليمنى





صنعاء (أ ش أ)





أعلنت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأربعاء، لجوء ميليشيات الحوثى إلى تفجير الجسور والعبارات فى محافظة البيضاء عقب تقدم الجيش الوطنى ودخوله أولى مناطق المحافظة لتأخير تقدم القوات ومنع التحامهم بالمقاومة الموجودة فى البيضاء.

وقال قائد محور بيحان اللواء مفرح بحيبح - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن هناك تجهيزات واستعدادات تتم حاليا لانطلاق عملية تحرير كافة مديريات محافظة البيضاء.

وكانت القوات اليمنية قد تمكنت - فى وقت سابق اليوم - من السيطرة على جبل الغول الاستراتيجى فى مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط اليمن بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثيين سقط خلالها قتلى وجرحي.

وفى السياق،قالت مصادر ميدانية يمنية اليوم إن القوات الشرعية اليمنية أسرت العشرات من ميليشيات الحوثى خلال معارك على جبهة الساحل الغربى لليمن، حيث تمكنت القوات الشرعية من أسر العشرات من الميليشيات خلال عملية تمشيط للمواقع التى كان يسيطر عليها المتمردون فى جبهة الساحل الغربى للبلاد.

وكانت مصادر عسكرية يمنية قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم - مقتل 18 مسلحا من مليشيات الحوثى وإصابة 20 آخرين خلال معارك فى محافظة الحديدة، مشيرة إلى أن قوات الشرعية اليمنية مستمرة فى تمشيط مواقع مليشيات الحوثى فى جبهات الساحل الغربى بعد سيطرتها على مواقع جنوبى حيس وشرقى الخوخة فى الحديدة.