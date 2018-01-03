الحكومة توافق على 3 اتفاقيات مع البنك الدولى والصندوق الكويتى والاتحاد الأوروبى





كتب عبد الحليم سالم





أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مجلس الوزراء وافق على ثلاث اتفاقيات مع البنك الدولى والصندوق الكويتي للتنمية، والاتحاد الأوروبى.

وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات صحفية، أن الاتفاقية الأولى لاقامة محطة مياه العريش مع الصندوق الكويتي للتنمية بتكلفة 12 مليون دينار، واتفاقية بين مصر والاتحاد الاوروبي بإجمالى 540 مليون يورو لمساندة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والحماية الاجتماعية والاصلاحات التشريعية، والاتفاقية الثالثة مع البنك الدولي لدعم البرنامج الإصلاحى بقيمة مليار دولار تمثل الدفعة الثالثة من التمويل الموقع مع البنك الدولى و150 مليون دولار من بريطانيا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى.