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الأربعاء، 03 يناير 2018 06:17 م
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الحكومة توافق على تعديل مسمى كلية تمريض الدلتا لـ"العلوم الصحية التطبيقية"

الأربعاء، 03 يناير 2018 04:29 م
الحكومة توافق على تعديل مسمى كلية تمريض الدلتا لـ"العلوم الصحية التطبيقية" مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء


كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل القرار الجمهورى رقم 147 لسنة 2007 الصادر بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"، وذلك فيما يخص تعديل مسمى "كلية التمريض" ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك بحيث يتوافق مع توصيات ورشة العمل لكليات العلوم الطبية والمعاهد الفنية الصحية فى سبتمبر 2016 من حيث المسمى والشعب، وتحقيق التكامل مع احتياجات المجتمع.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يخص إنشاء "معهد دراسات المشروعات الصغيرة" ـ جامعة بنى سويف، وذلك فى ظل اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ودمجه فى الاقتصاد الرسمى، وإضافة التخصصات العلمية التى تساهم فى بناء وتدعيم لمجتمع بالعناصر الفاعلة.

 


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المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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