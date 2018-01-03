الحكومة تقف دقيقة فى اجتماعها الأسبوعى حدادا على شهداء كنيسة مارمينا

كتبت هند مختار



استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم، الأربعاء، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن، الذين اغتالتهم يد الغدر إثر الهجوم الإرهابى الذى سعى لاستهداف كنيسة الشهيد مارمينا بحلوان الجمعة الماضية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل مشروع تطوير منظومة مياه الشرب فى مدينة العريش، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.

ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب بمدينة العريش وتوفير احتياجات 5 مناطق بالعريش، هى: الريسة، وكرم أبو نجيلة، والمساعيد، والصفا، والخزان العالى، وذلك بما يسهم فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى محافظة شمال سيناء.