الحكومة تعتمد عددا من الحالات بلجنة استرداد أراضى الدولة

الحكومة تعتمد عددا من الحالات بلجنة استرداد أراضى الدولةالأربعاء، 03 يناير 2018 04:44 م
مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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اعتمد مجلس الوزراء، قرارات اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضى الدولة بشأن عدد من الحالات، وذلك فى ضوء حرص الدولة على وقف التعدي على الأراضي المملوكة لها للحفاظ على حقوق المواطنين، عبر تفعيل دور اللجنة التى تختص بحصر كافة الأراضى التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان بتكليف مكتب دار الهندسة (مصر) بأعمال التصميم الهندسى المتكامل والنهائى لكافة عناصر مشروع منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، شاملاً المخطط العام والمرافق.
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