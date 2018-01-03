الحكومة تستعرض تقريرا حول استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد 2021

كتبت هند مختار

عرض المهندس خالد عبد العزيز ، وزير الشباب والرياضة خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء تقريراً حول الخطوات الجارية لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد 2021، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الحدث الرياضى المهم سيتم من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات، بما يضمن خروجه بالصورة المشرفة التى تعكس قوة مصر ومكانتها، وقدرتها على استضافة تلك الأحداث الفاعلة، موضحاً أن الاستعدادات الخاصة بهذه البطولة تتضمن إقامة 3 صالات مغطاة، ومنشآت رياضية فى كل من محافظتى بورسعيد والأقصر.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، والذى ينص على أن تنشأ مأمورية أو أكثر للشهر العقارى فى كل مجتمع عمرانى جديد، تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التى من شأنها انشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصاتها، وفى إطار زمنى محدد لإنهاء الإجراءات، وذلك للتيسير على المواطنين. وسيتم إعداد مشروع قانون آخر يتعلق بتسهيل الإجراءات فى المدن القديمة.