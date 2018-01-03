الحكومة تحول الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الخاصة إلى جامعة أهلية

الحكومة تحول الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الخاصة إلى جامعة أهليةالأربعاء، 03 يناير 2018 04:32 م
مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بشأن تحويل الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الخاصة إلى جامعة أهلية، تحت مسمى "الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكترونى"، على أن تباشر نشاطها طبقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، وتعد الجامعة المصرية إحدى مشروعات صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص وحدات من برنامج الإسكان الاجتماعى لبعض الحالات العاجلة والملحة الواردة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى تضمنها البحث الاجتماعى الوارد من وزارة التضامن الاجتماعى، وكذا اعتماد قواعد عامة تطبق فى شأن التخصيص لمثل هذه الحالات بشروط محددة تضمن التأكد من أحقيتهم، وصحة البيانات المقدمة منهم، وعدم سابقة الاستفادة.
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