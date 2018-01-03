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الجيش السورى يستعد لهجوم لمحاولة كسر حصار المعارضة لقاعدة شرقى دمشق

الأربعاء، 03 يناير 2018 04:39 ص
الجيش السورى يستعد لهجوم لمحاولة كسر حصار المعارضة لقاعدة شرقى دمشق الجيش السورى


(رويترز)
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قال سكان وشهود عيان اليوم الأربعاء إن الجيش السورى المدعوم بطائرات روسية صعد قصفه لآخر معقل للمعارضة المسلحة بالضواحى الشرقية لدمشق مع استعداده لمحاولة كسر حصار لقاعدة عسكرية تطوقها قوات المعارضة.

وأضافوا أن الجيش يحشد قوات النخبة استعدادا لهجوم كبير لكسر حصار المعارضة المسلحة لإدارة المركبات العسكرية، ومن المعتقد أن 200 جندى على الأقل محاصرون داخل أراضيها المترامية الأطراف وشديدة التحصين.

 


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