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الأربعاء، 03 يناير 2018 08:02 ص
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الجيزة أكثر المحافظات حصولا على استثمارات الدولة فى قطاع الثقافة

الأربعاء، 03 يناير 2018 04:00 ص
الجيزة أكثر المحافظات حصولا على استثمارات الدولة فى قطاع الثقافة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى


كتب : مصطفى عبد التواب
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كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن إجمالى الاستثمارات العامة الموجهة لبرامج ومشروعات الثقافة خلال العام المالى الجارى بلغت حوالى 444.5 مليون جنيه، من بينها 23% استثمارات غير موزعة.

وبحسب وزارة التخطيط، حصلت محافظة الجيزة، على أكبر نصيب من تلك الاستثمارات بنسبة 28.9% بما يعادل 128 مليون جنيه، وتليها محافظة القاهرة بنسبة 22.9% بقيمة استثمارات بلغت 102 مليون جنيه، ثم محافظة الدقهلية بنسبة 10.1% بقيمة استثمارات 44.8 ملوين جنيه.

وبحسب الخطة الاقتصادية للحكومة فإن محافظات جنوب سيناء ، والوادى الجديد يأتون فى ذيل قائمة المخصصات الحكومية لهذا القطاع، حيث حصلت جنوب سنياء على 3.3 مليون جنيه بما يعادل 0.7% من أجمالى الاستثمارات، ثم الوادى الجديد التى حصلت على 1.5 مليون جنيه بما يعادل 0.3%، وفيما يلى التوزيع الجغرافى للاستثمارات العامة الموجهة لبرامج ومشروعات الثقافة بخطة عام 2017-2018. 


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