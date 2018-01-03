الجبورى: الشعب العراقى يتطلع إلى تعزيز العملية الديمقراطية فى البلاد

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قال رئيس البرلمان العراقى، سليم الجبورى، اليوم الأربعاء، إن الشعب العراقى، يتطلع إلى تعزيز العملية الديمقراطية فى البلاد، عبر احترام إرادته فى اختيار ممثليه فى الحكومات المحلية والسلطة التشريعية التى تمثل طموحاته المستقبلية فى بناء عراق آمن وموحد.

وأضاف الجبورى - خلال لقائه رئيس مفوضية الانتخابات، معن عبد حنتوش الهيتاوى وفقا لقناة (العراقية ) الإخبارية - أنه يتحتم على جميع الأطراف تحمل مسؤولياتها من أجل إنجاح العملية الانتخابية، والعمل على تذليل كل العقبات خاصة أمام أبناء المناطق التى كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابى.

من جانبه، أشاد رئيس مفوضية الانتخابات، بدور رئيس البرلمان فى دعم المفوضية العليا للانتخابات، من خلال إقرار القوانين والتشريعات التى تسهم بتدعيم ركائز الديمقراطية فى البلاد من خلال إجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وكان رئيس البرلمان سليم الجبورى، أعلن - فى وقت سابق - عدم تحديد موعد رسمى لإجراء الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية مرتبطة بقانونى الموازنة والانتخابات.

رئيس النواب العراقى: البرلمان يستنفر جهده لإنجاز القوانين التى وصلت إلى التصويت



وعلى جانب أخر، شدد رئيس مجلس النواب، سليم الجبورى، اليوم الأربعاء، على ضرورة توفير المستلزمات الاساسية لإجراء الانتخابات.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الجبورى، قوله، "إن مجلس النواب يتفهم وجهات النظر السياسية فى تشريع بعض القوانين، ومن جانب الموازنة، فإن المجلس غير مقصر بتشريعها لأنه استلمها عند العطلة التشريعية وأرسلت إلى المالية ومنها إلى مجلس الوزراء واستلمنا ملاحظات الحكومة، منها مقبولة ومنها تحتاج إلى تعديل".

وأضاف أنه "حسب السياق القانونى يجب أن تقدم الموازنة بداية الشهر العاشر، ولكن الحكومة قدمتها نهاية الشهر الحادى عشر وعند العطلة التشريعية"، مشيرا إلى أن "عدم تقديم الحسابات الختامية للموازنات مخالفة دستورية".

وأشار إلى أنه "لابد من توفير المستلزمات الاساسية لإجراء الانتخابات، ووجهنا دعوة لمفوضية الانتخابات للحضور يوم غد بغية تحديد توقيت اجراء الانتخابات، إلا أننا لا نستطيع الحديث عن موعد ثابت لإجرائها"، ولفت إلى أن "البرلمان سوف يستنفر جهده لإنجاز القوانين التى وصلت إلى التصويت، ونحن مقبلين على مؤتمر اعمار المناطق وهناك حوارات واشتراطات وضعت على الموازنة".

وأوضح أن "الحكومة هى الجهة المسؤولة عن الاتفاقيات مع الجانب الامريكي، ولم يقدم الاتفاق الى مجلس النواب لكى يوضح المجلس الحاجة من بقاء او عدم بقاء القوات الأمريكية".

وعن أزمة الإقليم، أكد الجبورى، أن "المباحثات مع الاقليم بدأت بلجان فنية ومشاورات مهمة، ونجد ان الاشكالات بدأت تحل عن طريق الحوار، حيث سيحضر وفد الاقليم الى بغداد الأسبوع المقبل لبدء الحوار"، لافتا الى ان "المبالغ المستحصلة من تصدير النفط ممكن ان تكفى رواتب موظفى الاقليم".