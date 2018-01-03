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الجار الله: مصر سددت 30 مليار دولار من ديونها.. ولديها احتياطى نقدى 37 مليارا

الأربعاء، 03 يناير 2018 10:38 م
الجار الله: مصر سددت 30 مليار دولار من ديونها.. ولديها احتياطى نقدى 37 مليارا أحمد الجار الله


كتب هيثم سلامة
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قال أحمد الجار الله، رئيس تحرير السياسية الكويتية، إن مصر سددت 30 مليار دولار من ديونها والتزاماتها، وفى نهاية العام ارتفع الاحتياطى النقدى إلى 37 مليار دولار، مما سيؤدى إلى انخفاض فى معدلات التضخم العام الحالى.

وكتب أحمد الجار الله، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلا: "مصر سددت فى العام الماضى ثلاثين مليار دولار سددتها كديون والتزامات، وفى نهاية العام أقفلت السنة على احتياطى نقدى بسبعة وثلاثين مليار دولار، وهذا أول مرة فى تاريخ مصر السنة الحالية ستكون سنة انخفاض التضخم وافتتاح مشاريع يجرة الآن تجهيزها، مصر بلد مبروك هذا العام سيكون عام الاستثمار".

وأضاف الجار الله: "السنة الحالية هى سنة الاستثمار فى مصر، قلنا سابقا لقد نجح السيسى بتحريك شعبه نحو العمل، الوظيفة الأميرى لم تعد مطمعا، فمصر ملئية بالمهن التجارية المربحة، والتى تقود لمطامح كبيرة، الشعب المصرى  نفض جلباب الخمول من على جسده، أليس السيسى رجل مبروك كما هى مصر".

الجار الله
الجار الله

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أحمد الجار الله

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الاحتياطى النقدى

مصر



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