video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2018 09:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"التهرب الجمركى" بالإسكندرية تحرر 4 محاضر ضد شركات استيراد

الأربعاء، 03 يناير 2018 01:18 ص
"التهرب الجمركى" بالإسكندرية تحرر 4 محاضر ضد شركات استيراد جمرك الإسكندرية


الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى "إلتزام تجارى" بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبد المنعم قبيصى مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب 4 محاضر ضبط جمركى لـ4 شركات استيراد قامت بتبديد رسائل مستوردة تم الإفراج عنها مؤقتا بجمارك لحين ورود نتيجة الفحص بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة1963، ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

وقالت الإدارة فى بيان لها أنه بناء على المعلومات التى توفرت للإدارة بقيام 4 شركات استيراد وتصدير بالإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازنها لحين ظهور نتائج الفحص النهائى من الجهة الرقابية المختصة، وهى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتم تشكيل لجنة لإجراء التحريات والدراسة ومتابعة موقف البيانات الجمركى من الأستاذ محمد مرسى وطارق فراويلة وعبد السلام العشرى ومحمد سليمان رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركى وكلا من السادة محمد سعد وحسام جلال مفتشى الإدارة.

وبمتابعة نتيجة الفحص الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تبين الرفض النهائى للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم أى من هذه الشركات باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها خلال المدة القانونية.

وتم تحرير المحضر الأول رقم 513 لسنة 2017 لشركة ك.ل عن مشمول البيان جمركى٢٨٧٠ لسنة ٢٠١٥ سيارات إسكندرية صنف اسطوانات دبرياج وبلغت قيمة التعويض ١٨٢٨٩٨ جنيه.

كما تم تحرير المحضر الثانى برقم  ٥٢٦ لسنة ٢٠١٧ وهو خاص بشركة ا.ل.ا عن مشمول البيان جمركى رقم  ٢٩٤٣٥ لسنة ٢٠١٥ لصنف أحذية أمان وبلغت قيمة التعويض المستحق ٦٨٣٠١٣ جنيه.

والمحضر الثالث رقم ٥٢٧ لسنة ٢٠١٧ لشركة ا.ل عن مشمول البيان الجمركى رقم ٨٠٤٦ لسنة ٢٠١٥ بجمرك الإسكندرية لصنف ألواح إستانلس استيل وبلغت قيمة التعويض٧٢٧١٤٠ جنيه، وتم الإحالة للشئون القانونية لإتخاذ الإجراءات القانونية لإستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وكان المحضر الرابع ٥٢٨ لسنة ٢٠١٧ لشركة م . ع عن مشمول البيان الجمركى رقم ٨٩٧١ لسنة ٢٠١٦ لو ١ دخيلة لصنف قواطع تيار كهربائى وبلغت قيمة التعويض ٢٩٩٧٣٢ جنيه وتقدم صاحب الشان بطلب تصالح وقام بسداد كافة التعويضات المستحقه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

2.647 مليار جنيه قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية

الجمارك

الاسكندريه

اخبار الجمارك

اخبار مصر

اخبار السياسه



لا تفوتك
10 مشروعات عملاقة تنشئها الأوقاف بحلايب وشلاتين وأبو رماد.. تعرف عليها

10 مشروعات عملاقة تنشئها الأوقاف بحلايب وشلاتين وأبو رماد.. تعرف عليها

"انزل يا محمد أبوك لقى تمثال دهب" تصل البرلمان.. طلب إحاطة للقضاء على رسائل النصب على المواطنين.. و"اتصالات البرلمان": نستدعى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث المشكلة.. ونائب يطالب بإبلاغ الشرطة عن مصدرها

"انزل يا محمد أبوك لقى تمثال دهب" تصل البرلمان.. طلب إحاطة للقضاء على رسائل النصب على المواطنين.. و"اتصالات البرلمان": نستدعى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث المشكلة.. ونائب يطالب بإبلاغ الشرطة عن مصدرها

"من جلبيرتو لمتعب".. 10 نجوم ضحايا البدرى بالتطفيش أو الدكة.. أبو تريكة وبركات فضلا الاعتزال.. الفهد الأنجولى يبكى بالدموع بعد الطرد.. ضغط لرحيل محمد شوقى.. وهروب غالى ومتعب للدورى السعودى

"من جلبيرتو لمتعب".. 10 نجوم ضحايا البدرى بالتطفيش أو الدكة.. أبو تريكة وبركات فضلا الاعتزال.. الفهد الأنجولى يبكى بالدموع بعد الطرد.. ضغط لرحيل محمد شوقى.. وهروب غالى ومتعب للدورى السعودى

هل تعد الاستثارة بالضرب والشتيمة خلال العلاقة الزوجية مرض نفسى؟

هل تعد الاستثارة بالضرب والشتيمة خلال العلاقة الزوجية مرض نفسى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة