"التهرب الجمركى" بالإسكندرية تحرر 4 محاضر ضد شركات استيراد





الإسكندرية أسماء على بدر

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى "إلتزام تجارى" بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبد المنعم قبيصى مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب 4 محاضر ضبط جمركى لـ4 شركات استيراد قامت بتبديد رسائل مستوردة تم الإفراج عنها مؤقتا بجمارك لحين ورود نتيجة الفحص بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة1963، ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

وقالت الإدارة فى بيان لها أنه بناء على المعلومات التى توفرت للإدارة بقيام 4 شركات استيراد وتصدير بالإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازنها لحين ظهور نتائج الفحص النهائى من الجهة الرقابية المختصة، وهى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتم تشكيل لجنة لإجراء التحريات والدراسة ومتابعة موقف البيانات الجمركى من الأستاذ محمد مرسى وطارق فراويلة وعبد السلام العشرى ومحمد سليمان رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركى وكلا من السادة محمد سعد وحسام جلال مفتشى الإدارة.

وبمتابعة نتيجة الفحص الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تبين الرفض النهائى للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم أى من هذه الشركات باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها خلال المدة القانونية.

وتم تحرير المحضر الأول رقم 513 لسنة 2017 لشركة ك.ل عن مشمول البيان جمركى٢٨٧٠ لسنة ٢٠١٥ سيارات إسكندرية صنف اسطوانات دبرياج وبلغت قيمة التعويض ١٨٢٨٩٨ جنيه.

كما تم تحرير المحضر الثانى برقم ٥٢٦ لسنة ٢٠١٧ وهو خاص بشركة ا.ل.ا عن مشمول البيان جمركى رقم ٢٩٤٣٥ لسنة ٢٠١٥ لصنف أحذية أمان وبلغت قيمة التعويض المستحق ٦٨٣٠١٣ جنيه.

والمحضر الثالث رقم ٥٢٧ لسنة ٢٠١٧ لشركة ا.ل عن مشمول البيان الجمركى رقم ٨٠٤٦ لسنة ٢٠١٥ بجمرك الإسكندرية لصنف ألواح إستانلس استيل وبلغت قيمة التعويض٧٢٧١٤٠ جنيه، وتم الإحالة للشئون القانونية لإتخاذ الإجراءات القانونية لإستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وكان المحضر الرابع ٥٢٨ لسنة ٢٠١٧ لشركة م . ع عن مشمول البيان الجمركى رقم ٨٩٧١ لسنة ٢٠١٦ لو ١ دخيلة لصنف قواطع تيار كهربائى وبلغت قيمة التعويض ٢٩٩٧٣٢ جنيه وتقدم صاحب الشان بطلب تصالح وقام بسداد كافة التعويضات المستحقه.